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Блинкен обсудил с генсеком НАТО и союзниками США ситуацию с Украиной

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в Риге встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Хайко Маасом и Великобритании Элизабет Трасс.

Как сообщает представитель Госдепартамента Нед Прайс, переговоры Блинкена и Столтенберга прошли в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО в Риге.

"Госсекретарь США и генеральный секретарь также обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и региональной безопасности", - говорится в сообщении Прайса, распространенном Госдепом.

В нем также отмечается, что Блинкен в ходе встречи подтвердил "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов НАТО".

Кроме того, госсекретарь США и главы МИД Франции, Германии и Великобритании "на полях" проходящей в Риге встречи глав МИД стран НАТО обсудили угрозы европейской безопасности, в том числе со стороны России и Ирана.

"Блинкен и министры иностранных дел стран "четверки" обсудили угрозы Европе, в том числе касающиеся действий России в отношении Украины", - говорится в распространенном Госдепом сообщении.

В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы, связанные с их "опасениями по поводу ядерной программы Ирана и усилиями по достижению взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

Очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД стартовал в понедельник в Вене.

США Франция Германия Великобритания Россия Украина Иран СВПД Энтони Блинкен

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