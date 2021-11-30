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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Блинкен и Столтенберг предупредили о последствиях агрессивных действий РФ против Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге в очередной раз предупредили РФ о недопустимости обострения ситуации в районе границы с Украиной.

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"Любая эскалация со стороны России вызовет у США большую тревогу. А любая новая агрессия приведет к серьезным последствиям", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Со своей стороны Столтенберг сказал журналистам в Латвии, что "Россия заплатит высокую цену, если использует вооруженные силы против такой независимой страны, как Украина".

Он не стал уточнять, какова будет реакция НАТО в случае обострения между РФ и Украиной. "У нас есть разные варианты реакции", - заявил генсек альянса.

Украина Россия США Энтони Блинкен НАТО Йенс Столтенберг

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