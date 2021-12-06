Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

CNN заявил, что США могут объявить о бойкоте Олимпиады в Пекине на этой неделе

CNN заявил, что США могут объявить о бойкоте Олимпиады в Пекине на этой неделе
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе американская администрация может объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

В РоссииВласти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в ПекинеВласти США не исключили дипломатического бойкота Олимпиады в ПекинеЧитать подробнее

Дипломатический бойкот предполагает, что на Играх не будут присутствовать официальные лица США, в то время американским спортсменам участвовать в Играх не запрещается.

Президент США Джо Байден в ноябре заявил журналистам, что рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте. В поддержку этого шага выступили американские законодатели - как демократы, так и республиканцы, в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, мотивируя инициативу нарушениями прав человека в Китае, в частности, якобы геноцидом в отношении коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Телеканал напоминает, что в последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда у власти находился бывший президент Джимми Картер.

Олимпиада в Пекине запланирована на 4 - 20 февраля 2022 года.

США Олимпийские игры Китай

Новости по теме

Новости

Эсминец США "Эрли Бёрк" зашел в румынский порт Констанца

Блинкен заявил об укреплении оборонительного потенциала НАТО в случае агрессии РФ

Блинкен заявил об укреплении оборонительного потенциала НАТО в случае агрессии РФ

Пушков заявил, что НАТО не станет воевать за Украину

Умершие знаменитости

Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул

Умер бывший сенатор США и кандидат в президенты Боб Доул

Разведка США заявила, что Китай намерен создать военную базу на западе Африки

Разведка США заявила, что Китай намерен создать военную базу на западе Африки

Минск пообещал обнародовать на следующей неделе ответные санкции против Запада

Что произошло за день: воскресенье, 5 декабря

США обеспокоены перспективой КНР выйти вперед в космическом развитии к 2030 году

США обеспокоены перспективой КНР выйти вперед в космическом развитии к 2030 году

В Средиземном море завершились масштабные учения НАТО

FT сообщила о переговорах компаний Китая с талибами по доступу к залежам меди и лития

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });