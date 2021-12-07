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Жилой дом обрушился в результате взрыва на юго-востоке Франции

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Трехэтажное жилое здание обрушилось в результате взрыва в коммуне Санари-сюр-Мер на юго-востоке Франции, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Спасти удалось женщину и ее полуторагодовалого ребенка, их госпитализировали. Продолжаются поиски еще двоих человек.

Причина взрыва пока не установлены, однако прибывшие на место происшествия отмечали сильный запах газа.

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