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Песков заявил, что точного тайминга у беседы Путина с Байденом во вторник нет

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Тайминга общения президента РФ Владимира Путина с Джозефом Байденом, которое запланировано во вторник, нет, времени будет выделено столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Столько, сколько потребуется, подобная беседа не имеет точного тайминга", - сказал Песков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, сколько времени президент РФ готов уделить общению с Байденом.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли политический контекст в том, что контакт Путина с Байденом будет для президента США утром, а для российского президента вечером, он сказал: "Шесть часов (18:00) для Путина - это не вечер, это середина рабочего дня, тоже очень удобно".

Путин и Байден во вторник вечером проведут переговоры в режиме видеоконференции, впервые используя для этого закрытую линию связи. Ожидается, что одной из главных тем разговора станет ситуация у границ Украины.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков США

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