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В Европарламенте пригрозили "Северному потоку 2" в случае "агрессии России на Украине"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Применение Россией военной силой против Украины положит конец реализации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер.

"Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода "Северный поток 2", - приводит его слова газета "Хандельсблатт".

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Вебер, член баварской партии Христианско-социальный союз, подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта ввод в эксплуатацию газопровода должен быть полностью исключен, и будущее правительство ФРГ должно четко это обозначить.

По его словам, нынешняя ситуация с Украиной является "испытанием для НАТО и западной общности, основанной на сходных ценностях". Он сказал, что НАТО нужно дать ясно понять, что акции России против Украины будут иметь "высокую цену".

В пятницу, 3 декабря, президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Европарламент Украина Северный поток 2

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