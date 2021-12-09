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"Укроборонпром" станет акционерным обществом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины принял решение о превращении государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под стопроцентным контролем государства.

Соответствующие постановление и распоряжение одобрены 9 декабря на заседании правительства, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

В сообщении указано, что концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать Украине. Государственные унитарные и казенные предприятия "Укроборонпрома" будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут полностью принадлежать государству.

На Украине рассчитывают, что реорганизация "Укроборонпрома" позволит преодолеть технологический разрыв между государственным украинским оборонно-промышленным комплексом и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря внедрению корпоративной модели управления на предприятиях, трансферу новейших технологий, созданию совместных проектов и предприятий с зарубежными партнерами и привлечению инвестиций, в том числе иностранных.

Укроборонпром Украина

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