"Укроборонпром" станет акционерным обществом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины принял решение о превращении государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под стопроцентным контролем государства.

Соответствующие постановление и распоряжение одобрены 9 декабря на заседании правительства, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

В сообщении указано, что концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать Украине. Государственные унитарные и казенные предприятия "Укроборонпрома" будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут полностью принадлежать государству.