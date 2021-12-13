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Патрушев не планирует встречаться с Блинкеном в ходе визита в Индонезию

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе визита в Индонезию не планирует проводить встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который будет находиться в этой же стране, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в аппарате Совбеза РФ.

"Такая встреча не планируется", - сказал он.

В понедельник Патрушев прибыл в Джакарту, где пройдут российско-индонезийские консультации по вопросам безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ. Секретарь Совбеза РФ 13-16 декабря посетит Индонезию и Камбоджу.

Сообщилось, что на этой неделе Индонезию планирует посетить Блинкен.

Энтони Блинкен Николай Патрушев

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