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Постпред США при ООН заявила, что РФ "подвела мир" своим вето на резолюцию по климату

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказала убеждение, что Россия пошла против интересов мирового сообщества, когда решила заблокировать внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции СБ ООН "Климат и безопасность".

"Только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в ключевую работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН", - написала она в твиттере.

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Постпред США заверила, что, хотя РФ не дала СБ ООН "предпринять маленький, практичный и необходимый шаг для борьбы с климатическими изменениями", глобальную кампанию в этой сфере не остановить, и мировое сообщество коллективно займется влиянием климатического кризиса на мир и безопасность.

В опубликованном ранее в понедельник заявлении постпредства России при ООН говорились, что Москва выступила против внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции Совета Безопасности ООН "Климат и безопасность".

"Форсирование авторами данного документа, неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны, привели к расколу Совета. Вызывает сожаление, что предметом такого раскола стала объединительная по своей сути климатическая повестка, свидетельством чему явился недавний консенсус в Глазго", - говорится в документе.

"Навязываемый Совету документ предлагал однобоко - через климатическую призму - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности, что игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии. Приходится констатировать, что за такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата. В этом усматриваем попытку переложить вину на сами развивающиеся государства и создать новый рычаг, благодаря которому можно диктовать свое видение исполнения климатических обязательств, в перспективе - инициировать включение в повестку СБ практически любой страны по климатическим соображениям, ибо проблемы с климатом ощущаются во всем мире", - подчеркивается в документе.

РФ ООН США

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