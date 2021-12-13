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Россия не одобрила проект резолюции ООН по климату

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - РФ выступила против внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции Совета Безопасности ООН "Климат и безопасность", говорится в заявлении постпредства России при ООН.

В заявлении подчеркивается, что это навязываемый Совету документ, который "предлагал однобоко - через климатическую призму - подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности, что игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии.

В российском заявлении констатируется, что за таким подходом стоит не забота о судьбах стран и людей, а попытка переложить вину на сами развивающиеся государства и создать новый рычаг давления, который позволит диктовать свое видение исполнения климатических обязательств.

"Являясь ответственным членом ООН и ее Совета Безопасности, Российская Федерация, совместно с Индией и Китаем, не разделяет такой подход, навязываемый западными государствами, которые уже заставили в него уверовать большое число ждущих помощь государств. Настроены на поиск комплексных решений в борьбе с изменением климата", - заявило представительство России при всемирной организации,.

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