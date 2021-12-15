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Агентство ЦТАК сообщило о смерти брата Ким Ир Сена

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В КНДР умер младший брат основателя государства Ким Ир Сена - Ким Ён Чжу, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на сообщение северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК, KCNA). Ему был 101 год.

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью двоюродного дедушки, отметило ЦТАК.

Ким Ён Чжу родился в 1920 году, учился в Московском государственном университете. С 1960 по 1973 год он возглавлял организационный отдел Трудовой партии Кореи. Затем он был заместителем председателя правительства страны до 1975 года. Некоторое время он считался одним из вероятных преемников старшего брата и конкурентом его сына Ким Чен Ира, но внезапно исчез из политики.

В 1998 году он был заместителем председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР (парламента), с 2009 года - почетным заместителем председателя Президиума ВНС.

Ким Ир Сен руководил КНДР с 1948 года до своей смерти в 1994 году. Его сменил сын Ким Чен Ир.

Ким Ир Сен КНДР Ким Чен Ир Ким Чен Ын Ким Ён Чжу

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