Что случилось этой ночью: четверг, 16 декабря

Арест владельца "Листвяжной", сохранение ставки ФРС и победа российских хоккеистов над Канадой на Кубке Первого канала

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Кемерове арестовал владельца "Листвяжной", председателя совета директоров "СДС-Угля" Михаила Федяева. Также арестован гендиректор холдинга Геннадий Алексеев. Ранее под стражу были отправлены главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов и технический директор "СДС-Угля" Антон Якутов.

- Число случаев заражения штаммом "омикрон" удваивается каждые 2-3 дня, сообщил специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро. По его оценкам, в таких условиях избежать высокой смертности будет "большой удачей".

- ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. При этом в 2022 году руководители ФРС ждут три повышения ставки. Федрезерв уменьшит объемы выкупа активов в январе на $30 млрд: US Treasuries - на $20 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд. Кроме того, ФРС понизила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 5,5% с 5,9%, а прогноз по инфляции на текущий год повысила до 5,3% с 4,2%.

- Военный погиб при ударе Израиля по южным районам Сирии. По данным сирийских госСМИ, средствам ПВО Сирии удалось сбить большую часть ракет, нацеленных в направлении Голанских высот и нескольких позиций на юге страны.

- Власти США рассекретили почти 1,5 тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди. Рассекреченные записки и телеграммы, в числе прочего, содержат обсуждения американскими спецслужбами версий о причастности к убийству 35-го президента США СССР, Кубы и итальянских мафиози. Однако, по данным американских СМИ, действительно новой информации в опубликованной части архива нет.

- Сборная России по хоккею победила Канаду в матче открытия Кубка Первого канала, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:3. В следующем матче обе команды сыграют со сборной Швеции: Россия - 16 декабря, Канада - днем позже.