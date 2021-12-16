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Военный погиб при ударе Израиля по южным районам Сирии

Военный погиб при ударе Израиля по южным районам Сирии
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские средства ПВО отразили израильский ракетный удар, нацеленный на южные районы страны, один военный был убит, сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Согласно сообщению, Израиль около 00:50 нанес удары в направлении Голанских высот и нескольких позиций на юге страны. По данным SANA, сирийским средствам ПВО удалось сбить большую часть ракет.

При этом, отметил собеседник агентства, "агрессия привела к гибели солдата и материальному ущербу".

Ранее в декабре сирийские военные сообщали, что в порту Латакии вспыхнул пожар в результате ракетного удара Израиля. До пяти ракет, пущенных с самолетов, попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости в страну. В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись.

Сирия Израиль

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