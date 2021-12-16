Швеция отменила свободный въезд гражданам других стран Скандинавии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Швеции отменило для граждан Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии право въезда в страну без предъявления сертификата о вакцинации (санитарного паспорта), сообщает АР. Новые правила вступают в силу с 21 декабря.

Министр по здравоохранению и социальным вопросам Лена Халленгрен на пресс-конференции призвала всех въезжающих сдавать по приезде тест на коронавирус в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Она отметила, что распространение инфекции резко ускоряется и с "омикроном" стало трудно прогнозировать, как она будет распространяться в будущем.

Министр также предупредила, что праздновать Рождество с друзьями и близкими пока разрешается, но будет правильней собираться в узком кругу и если у кого-то появляются симптомы респираторного заболевания, ему лучше отменить участие в вечеринке.

Швеция отличалась от других стран Европы относительно мягким подходом к ковид-ограничениям, ее власти больше полагались на сознательность граждан, чем на запреты и предписания. Уже в июне 2020 года главный эпидемиолог страны Андес Тегнелл, автор "шведского пути" борьбы с пандемией признал ошибки и заявил, что если бы изначально у него была вся информация, которая накопилась к июню, он выбрал бы более жесткие ограничения, некий "промежуточный" вариант.

Летом 2020 года парламент Швеции потребовал от правительства расследовать адекватность реакции властей на вызовы пандемии. В октябре комиссия обнародовала выводы о том, что реакция чиновников была запоздалой и недостаточной.

В Дании невестка королевы Маргрете принцесса Мэри, жена крон-принца Фредерика 15 декабря самоизолировалась после положительного теста на коронавирус. Сама королева отменила намечавшиеся на начало января новогодние церемонии с министрами, другими чиновниками и дипломатами.