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Глава Минздрава Великобритании заявил о риске резкого увеличения числа больных "омикроном"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Количество выявляемых за сутки в Великобритании случаев COVID-19 в ближайшее время может достичь 200 тысяч в связи с распространением штамма "омикрон", сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на данные Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства.

"Очень важно, чтобы мы помнили, что число госпитализаций и смертей увеличивается спустя две недели после инфицирования, поэтому мы можем ожидать, что эти цифры резко возрастут в ближайшие дни и недели", - цитирует The Independent слова министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида.

Он добавил, что сейчас заболевания "омикроном" составляют более 20% случаев в Великобритании, и, ожидается, что в ближайшее время он станет превалирующим в Лондоне.

Четыре главных медицинских специалиста Великобритании объявили о повышении уровня эпидемиологической опасности до максимального, а Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании недавно объявила, что вернется к своему наивысшему уровню готовности к чрезвычайным ситуациям, отмечает The Independent.

На данный момент в Великобритании зафиксирован один случай смерти от варианта "омикрон".

Власти призывают население делать бустерную вакцинацию. В воскресенье была поставлена новая цель для взрослых - вакцинироваться до конца месяца.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус

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