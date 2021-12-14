Среди британских консерваторов возникли разногласия по голосованию о COVID-мерах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В правящей Консервативной партии Великобритании возникли разногласия в преддверии голосования по так называемому "Плану Б" - новым мерам против коронавируса COVID-19, однако Лейбористская партия готова поддержать предложения, сообщает Sky News во вторник.

По информации издания, около 75 депутатов от консерваторов могут воздержаться или проголосовать против "Плана Б", в который входит ношение масок в большинстве закрытых помещений, работа из дома по возможности, обязательная вакцинация медицинских работников и COVID-паспорта для посещения ночных клубов и массовых мероприятий.

Больше всего негодования вызвало требование о COVID-паспортах. Некоторые депутаты от консервативной партии опасаются, что если COVID-паспорта станут обязательными для посещения ночных клубов и крупных мероприятий, то позже их могут начать требовать и в других местах, таких как рестораны и магазины.

Если около 75 депутатов действительно воздержаться или проголосуют против "Плана Б", этого будет достаточно, чтобы правительство потерпело поражение в этом вопросе. Тем не менее, в Лейбористской партии заявили, что готовы поддержать "План Б", так что, скорее всего, план будет одобрен.

Все меры, представленные в "Плане Б", кроме COVID-паспортов, уже действуют в Великобритании, однако если парламент проголосует против какой-то из них, она может быть отменена.

Обязательная вакцинация для медицинских работников должна будет вступить в силу с 1 апреля следующего года.

Процедура голосования начнется во вторник в 18:30 по местному времени.