Генпрокуратура Молдавии выдвинула новые обвинения против Плахотнюка

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Молдавии выдвинула новые обвинения против беглого олигарха Владимира Плахотнюка, а двое его соратников объявлены в розыск через Интерпол. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, "Интерпол" включил в базу данных разыскиваемых лиц бывшего депутата Константина Ботнаря. Он обвиняется в подделке документов и указании ложных данных в официальных документах. Ботнарь известен в Молдавии по кличке "Костя-барсетка". Его так назвали, так как он сопровождал Плахотнюка, держа в руках барсетку.

По этому же делу выдвинуто новое обвинение в адрес бывшего лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ) Плахотнюка.

Их обвиняют в соучастии в превышении служебных полномочий и подстрекательстве к фальсификации публичных документов в июне 2019 года. Ранее по этому делу был задержан бывший директор Агентства государственных услуг Сергей Райлян. В настоящее время он находится под домашним арестом.

"В частности, по указанию гражданина Плахотнюка, аффилированный с ним депутат использовал свои полномочия для получения удостоверений личности и загранпаспортов в нарушение правовых норм для лиц из окружения Владимира Плахотнюка", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Документы, удостоверяющие личность, были заполнены в отсутствие заявителей, путем подделки их заявок, без их подписи и без снятия отпечатков пальцев или фотографических изображений людей.

"Более того, в тот же день обвиняемым были выданы документы, удостоверяющие личность. Совершенные действия нарушили ряд обязательных актов и процедур для всех заявителей", - отмечает Генпрокуратура.

Также, согласно сообщению, в международный розыск объявлен бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдавии Георгий Кавкалюк, который также входил в ближайшее окружение Плахотнюка.

Кавкалюка, который после смены власти в Молдове создал и возглавил партию PACE обвиняют в "хулиганстве, совершенном двумя и более лицами" и в "призывах к насилию над людьми". Известно, что он проживает в Лондоне, куда уехал сразу после парламентских выборах 11 июля 2021 года, на которых его партия получила один процент голосов.

Как уже сообщал "Интерфакс", главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти, 14 июня 2019 года. Он находился в Майями, но летом 2020 года уехал в Турцию. В настоящее время, предположительно, скрывается на Северном Кипре.

В середине мая 2020 года генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы страны был Плахотнюк. Он заявил, что в отношении Плахотнюка возбуждено уголовно дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел, он заочно арестован.