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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Южной Осетии извлекли из-под лавины трех из пяти военнослужащих

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих извлечены из-под лавины в районе Рокского туннеля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ведутся поиски еще двоих", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся извлеченные из-под лавины люди.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили "Интерфаксу", что машина с пятью военнослужащими попала под лавину в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскама.

Южная Осетия Рокский туннель

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