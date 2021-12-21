В Южной Осетии извлекли из-под лавины трех из пяти военнослужащих

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих извлечены из-под лавины в районе Рокского туннеля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ведутся поиски еще двоих", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся извлеченные из-под лавины люди.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили "Интерфаксу", что машина с пятью военнослужащими попала под лавину в районе Рокского туннеля на югоосетинской части Транскама.