Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Обвинение России в нарушении правил ВТО, реакция США на предложенные РФ гарантии безопасности, "омикрон" в 106 странах мира

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Офис торгового представителя США обвинил Россию в нарушении правил ВТО из-за ограничения импорта сельскохозяйственной продукции и политики импортозамещения, а также "принудительной локализации производства" в промышленности.

- Штамм коронавируса "омикрон" выявлен уже в 106 странах мира. ВОЗ оценивает связанный с "омикроном" риск как "очень высокий" и предупреждает о риске коллапса систем здравоохранения.

- Часть предложений России по гарантиям безопасности "явно не подходят", заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. При этом, по словам госсекретаря США, по ряду российских предложений есть смысл вести диалог, его следует ожидать в начале следующего года.

- Пять российских военнослужащих попали под снежную лавину в Южной Осетии. В результате двое военных погибли, еще двое пострадали и были госпитализированы.

- В Госдепартаменте США призвали Россию прекратить использовать "ложную риторику" и принять меры по деэскалации напряженности на границе с Украиной. Заявление стало ответом на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об американских ЧВК в Донбассе и готовящихся там провокациях.

- ESPN сообщил, что НХЛ не отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекине. Причиной этого решения стал "омикрон". Как ожидается, о решении будет объявлено в ближайшие сутки либо в середине этой недели.

- Уголовное дело возбуждено после избиения фигуриста Дмитрия Соловьева в центре Москвы. Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования дела.