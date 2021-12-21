В Вашингтоне сочли неприемлемыми часть предложений России по безопасности

Остальные вопросы США готовы обсуждать, контакты возможны в начале 2022 года

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые из предложений России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, а диалог по остальным вопросам может стартовать в начале 2022 года, заявил во вторник глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Некоторые из предложений явно не подходят", - сказал он на брифинге в Госдепе.

По словам Блинкена, есть в российских предложениях и моменты, по которым есть смысл вести диалог. Госсекретарь США сообщил, что "контактов во всех сферах" следует ожидать в начале следующего года.

Блинкен предупредил, что на таких переговорах речь должна идти не только о предложениях России, но и о действиях Москвы, вызывающих обеспокоенность США и их союзников. Он в очередной раз напомнил, что США, с одной стороны, готовы заниматься сдерживанием России на мировой арене, а с другой - готовы к диалогу с Москвой.

Как отметил глава Госдепартамента, планов о проведении встречи между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет. По его мнению, странам необходимо работать на дипломатическом уровне над спорными вопросами.

"Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной", - пояснил он, добавив, что "намного более уместно вести разговор в ситуации деэскалации, а не когда, наоборот, происходит эскалация".

Блинкен указал, что США поддерживают и способствуют усилиям Германии и Франции по работе в рамках "нормандского формата".

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников альянса. Российская сторона настаивает на том, чтобы договоренности были закреплены подписанным документом.