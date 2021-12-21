Тело еще одного военнослужащего достали из-под лавины в Южной Осетии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Двое из четырех российских военнослужащих, которых удалось достать из-под лавины на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, скончались, еще одного ищут, сообщил "Интерфаксу" глава МЧС Азамат Чочиев.

"Военнослужащего достали из-под завалов мертвым в казарме. Поиски еще одного продолжаются", - сказал министр.

Ранее сообщалось об обнаружении тела одного из военнослужащих, попавших под лавину.

Двое выживших российских военнослужащих были доставлены в медцентр Цхинвала с обморожением нижних конечностей, состояние их стабильное.

Работы по поиску еще одного военного будут продолжаются.

Ранее сообщалось, что под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пять российских военных, которые охраняют Рокский тоннель.