Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Принц Чарльз составит компанию королеве на Рождество в Виндзоре

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II будет праздновать Рождество не одна, к ней присоединятся наследник престола принц Уэльский с женой Камиллой, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу принца Кларенс-Хаус.

Елизавета традиционно перед Рождеством уезжает в поместье Сандрингэм в Норфолке с самыми близкими родственниками, а перед этим собирает всю семью на ланч в Виндзоре. В 2020 году предрождественский ланч был отменен из-за пандемии, и по этой же причине королева не поехала в Норфолк, а осталась в Виндзоре.

В 2021 году королева впервые встретит Рождество без мужа - герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года. В середине декабря стало известно, что из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" был отменен предрождественский ланч. Затем Ее Величество отказалась от традиционных каникул в Норфолке, "из соображений предосторожности".

Ее решения были приняты на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Великобритании, 23 декабря было объявлено, что суточный прирост составил 106 122 новых случая заражения коронавирусом.

Минувшей осенью 95-летняя королева отменила участие в нескольких мероприятиях по рекомендациям врачей. Сообщалось, что в целом ее здоровье в порядке, но медики рекомендуют ей отдохнуть.

Елизавета II Великобритания герцог Эдинбургский коронавирус принц Чарльз Виндзор Норфолк Сандрингэм

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе стало меньше

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксирована первая смерть от "омикрона"

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал неприемлемым дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд

Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале

Референдум по конституции Белоруссии пройдет в феврале
Итоги года: 2021

TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году, обогнав Google

TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году, обогнав Google
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 277 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });