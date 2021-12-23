Принц Чарльз составит компанию королеве на Рождество в Виндзоре

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II будет праздновать Рождество не одна, к ней присоединятся наследник престола принц Уэльский с женой Камиллой, сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу принца Кларенс-Хаус.

Елизавета традиционно перед Рождеством уезжает в поместье Сандрингэм в Норфолке с самыми близкими родственниками, а перед этим собирает всю семью на ланч в Виндзоре. В 2020 году предрождественский ланч был отменен из-за пандемии, и по этой же причине королева не поехала в Норфолк, а осталась в Виндзоре.

В 2021 году королева впервые встретит Рождество без мужа - герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года. В середине декабря стало известно, что из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" был отменен предрождественский ланч. Затем Ее Величество отказалась от традиционных каникул в Норфолке, "из соображений предосторожности".

Ее решения были приняты на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Великобритании, 23 декабря было объявлено, что суточный прирост составил 106 122 новых случая заражения коронавирусом.

Минувшей осенью 95-летняя королева отменила участие в нескольких мероприятиях по рекомендациям врачей. Сообщалось, что в целом ее здоровье в порядке, но медики рекомендуют ей отдохнуть.