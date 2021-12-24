Что случилось этой ночью: пятница, 24 декабря

Джон Салливан о переговорах по гарантиям безопасности с РФ, Обжалование арестов по делу о ЧП на шахте "Листвяжная", Сроки зимних каникул в российских школах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной. Агентство ссылается на спутниковые снимки компании Janes, на которых якобы видно, что с ноября к границе Украины были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

- Посол Салливан счел, что с РФ есть шанс добиться прогресса в переговорах по гарантиям безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что российские власти должны учитывать интересы партнеров. Вашингтон не готов "просто взять и подписаться" под предложенными Россией документами по гарантиям безопасности. Салливан добавил, что переговоры США с РФ могут состояться в январе.

- Саудовская Аравия уничтожила склады с оружием йеменских хуситов в Сане. Удары были нанесены по истечении шестичасового срока, который коалиция в ультимативной форме выделила хуситам для вывоза оружия со стадиона Аль-Тавра.

- Глава Минпросвещения заявил, что зимние каникулы в школах продлевать не будут. В российских школах в текущем учебном году они начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. Сергей Кравцов отметил, что после каникул школьники продолжат обучение в очном формате.

- Гинцбург увидел опасность штамма "омикрон" в его быстром распространении в первую очередь среди невакцинированных.

- Топ-менеджеры СДС обжаловали свои аресты по делу о ЧП на шахте "Листвяжная". Как сообщалось, 15 декабря Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексеева, Якутова, Федяева, а также Лобанова по делу о гибели людей в шахте.