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Глава Минпросвещения заявил, что зимние каникулы в школах продлевать не будут

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министерство просвещения не обсуждает вопрос удлинения на несколько дней зимних каникул в школах из-за пандемии коронавируса, учебный процесс планируется возобновить в срок, и в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Что касается продления (зимних) каникул из-за пандемии, то это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем", - сказал Кравцов журналистам.

"Что касается формата после зимних каникул - очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это связано с эпидемиологической ситуацией (по COVID-19). Пока мы не видим какой-то ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы", - добавил министр.

Зимние каникулы в российских школах в текущем учебном году начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. При этом, по словам Кравцова, регионы по своему усмотрению из-за эпидситуации могут принимать решение о начале каникул раньше установленного срока, что уже сделали несколько субъектов, но это никак не скажется на качестве учебного процесса.

"Ранние каникулы - каждый регион решает сам, Москва рекомендует с 27 декабря, это на два дня раньше, это не отражается на учебной программе, потому что конец года, это, в основном, повторение уже пройденного материала, и в этом отношении никаких опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально, мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране", - пояснил глава Минпросвещения.

При этом он призвал как учеников, их родителей, так и учителей в период новогодних праздников соблюдать все защитные меры против COVID-19, чтобы избежать осложнения эпидемиологической ситуации.

Хроника 09 января 2020 года – 24 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Кравцов Минпросвещения Коронавирус

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