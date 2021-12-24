Саудовская Аравия уничтожила склады с оружием йеменских хуситов в Сане

Последствия авиаударов ВВС аравийской коалиции в столице Йемена Сане Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции против йеменских повстанцев - хуситов - нанесла удары и уничтожила девять складов с оружием в столице Йемена Сане, сообщило саудовское государственное телевидение со ссылкой на заявление коалиции.

Удары были нанесены по истечении шестичасового срока, который коалиция в ультимативной форме выделила хуситам для вывоза оружия со стадиона Аль-Тавра.

Хуситы использовали этот срок для того, чтобы переместить оружие в лагерь Ташрифат, по которому авиация коалиции и нанесла удары.

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

В то же время представитель командования хуситов Мохаммед Али аль-Хуси после получения ультиматума коалиции предложил ООН направить на стадион представителей, заявив, что если там будет обнаружено оружие или беспилотники, то их незамедлительно передадут всемирной организации.

"Но, если ничего не будет найдено, коалиция должна навсегда прекратить свои атаки", - написал он в твиттере.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда-Раббу Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

В 2015 году Эр-Рияд сформировал против хуситов коалицию, в которую входит ряд стран региона.