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Что случилось этой ночью: понедельник, 27 декабря

Нападение неизвестного с гранатой в ТЦ "Метрополис", поздравление спасателей президентом РФ с профессиональным праздником, рекордные кассовые сборы фильма "Человек-паук" за время пандемии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы. Пострадавших в результате происшествия нет. Позже столичные полицейские задержали подозреваемого.

- Умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

- Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником, отметив их роль в служении обществу.

- "Человек-паук" собрал более $1 млрд в мировом прокате. Фильм "Человек-паук: нет пути домой" стал первым среди вышедших за время пандемии коронавируса, чьи мировые кассовые сборы превысили миллиард долларов.

- Подросток погиб на юге Москвы, катаясь на тюбинге. Он врезался в дерево и получил травмы, несовместимые с жизнью.

- Сборная России проиграла Швеции на старте молодежного ЧМ по хоккею. Результат встречи в канадском Ред-Дире – 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) в пользу шведских хоккеистов.

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