Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 286,5 млн

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 286 млн 515 043, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 429 595 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США (54,25 млн инфицированных, 824 343 погибших).

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34,83 млн, а число умерших выросло до 481 080 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22,28 млн человек, из них умерли 619 249.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 698,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 533 человека, Индии - 344, Бразилии - 2 882.