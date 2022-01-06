Премьер Киргизии заявил о готовности поддержать Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Киргизия подтверждает готовность оказать всемерную поддержку Казахстану и выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщает в четверг пресс-служба киргизского правительства по итогам экстренного совещания.

"Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета ОДКБ, Киргизия подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - сообщили в пресс-службе.

В ходе заседания обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране, сложившаяся в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения по всей территории Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

ОДКБ подтвердила получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. Как сообщили в пресс-службе организации, Казахстан в нем назвал происходящее в стране вторжением боевиков, подготовленных за рубежом.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.