Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Премьер Киргизии заявил о готовности поддержать Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Киргизия подтверждает готовность оказать всемерную поддержку Казахстану и выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщает в четверг пресс-служба киргизского правительства по итогам экстренного совещания.

"Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета ОДКБ, Киргизия подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - сообщили в пресс-службе.

В ходе заседания обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране, сложившаяся в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения по всей территории Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

ОДКБ подтвердила получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. Как сообщили в пресс-службе организации, Казахстан в нем назвал происходящее в стране вторжением боевиков, подготовленных за рубежом.

В миреПашинян решил направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в КазахстанЧитать подробнее

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Киргизия Казахстан ОДКБ

Новости по теме

Новости

Ближневосточные авиаперевозчики отменили рейсы в Казахстан

Массовые протесты в Казахстане

Полиция Алма-Аты заявила о ликвидации десятков участников беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 6 января

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане приостановили работу всех банков

В Казахстане приостановили работу всех банков
Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане временно ограничили доступ к интернету

Израильские танки обстреляли приграничную территорию Сирии

Израильские танки обстреляли приграничную территорию Сирии
Массовые протесты в Казахстане

В Нур-Султане и Алма-Ате вновь отключили интернет

В Нур-Султане и Алма-Ате вновь отключили интернет

КНДР заявила о проведенном испытании гиперзвуковой ракеты

Массовые протесты в Казахстане

Пашинян решил направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });