Косачев заявил, что в числе протестующих в Казахстане есть боевики из банд Афганистана

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Среди протестующих в Казахстане есть боевики из бандформирований, действующих на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего в Афганистане, они взяли в кольцо два места дислокации вооруженных сил, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"По поступающей информации, в рядах протестующих обозначились хорошо подготовленные боевики из радикальных бандформирований, активно действующих в странах Ближнего и Среднего Востока, прежде всего Афганистана. Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооруженных сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление", - написал он в четверг в фейсбуке.

По его мнению, таким образом, "это уже не гражданский протест и тем более не внутреннее дело Казахстана, а угроза всем нам".

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