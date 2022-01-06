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В парламенте Киргизии не собралось кворума для отправки миротворцев в Казахстан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса об отправке миротворцев в Казахстан, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского законодательного органа.

"В ходе сегодняшнего внеочередного заседания не собралось необходимое для рассмотрения вопроса количество депутатов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, заседание парламента Киргизии перенесено на пятницу.

В четверг парламент Киргизии во время внеочередного заседания за закрытыми дверями должен был обсудить ситуацию в соседнем Казахстане.

Ранее глава киргизского правительства Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета ОДКБ, Киргизия подтверждает готовность оказать поддержку Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Согласно Конституции Киргизии, разрешение на отправление частей вооруженных сил страны за пределы территории республики принимается парламентом большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов (всего в парламенте Киргизии 90 депутатов). Таким образом для поддержки решения ОДКБ проголосовать "за" должны не менее 60 киргизских депутатов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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