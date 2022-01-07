МВД Казахстана сообщило о нападении на СИЗО в Талдыкоргане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Талдыкоргане два десятка человек в камуфляже напали на СИЗО, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Нападение было отбито. Одного из напавших убили, еще одного ранили.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу 7 января сообщил, что на города напали "бандиты и террористы", против них продолжается силовая операция, переговоров с ними не будет. Он дал приказ военным и силовикам стрелять на поражение без предупреждения. В страну прибывают миротворцы ОДКБ.