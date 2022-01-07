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"Роскосмос" выделит самолет для желающих покинуть Байконур

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Курсанты российских военных вузов и другие россияне смогут покинуть Байконур на самолете, который выделил руководитель "Роскосмоса" Дмитирй Рогозин, рассказал через пресс-службу глава администрации Байконура Константин Бусыгин.

"Дмитрий Олегович выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках. В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании "АлРоса", а на 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо", - говорится в сообщении.

По словам Бусыгина, в городе ежедневно будут уточнять списки горожан и сотрудников местных предприятий, которые на праздники уехали из Байконура.

"Многие байконурцы уже вернулись в город из близлежащих городов, организуется возвращение жителей города, находящих в Чимкенте, Алма-Ате, Актюбинске", - сообщил глава администрации.

"На заседании оперативного штаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели на следующей неделе могли приступить к работам с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и ракетой-носителем "Союз-2-1А", - отметил Бусыгин.

Запуск "Прогресса МС-19" запланирован на 15 февраля в 07:25 по московскому времени. Корабль должен пробыть на орбите 370 суток.

Как сообщали в "Роскосмосе", корабль должен доставить на станцию средства для окончательного устранения утечки воздуха в переходной камере модуля "Звезда".

В этом же сообщении Бусыгин объявил о введении комендантского часа в городе.

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Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Байконур Казахстан Роскосмос Константин Бусыгин РКК Энергия АЛРОСА Дмитрий Рогозин

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