Китай решительно одобрил действия властей Казахстана во время беспорядков

КНР готова оказать Казахстану помощь в деле наведения порядка в стране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Китай с самого начала событий в Казахстане продемонстрировал решительную поддержку действий казахстанского руководства и готовность оказать всю возможную помощь в кризисной ситуации, следует из заявлений высокопоставленных официальных лиц Пекина.

В послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Независимо от того, с какими рисками и вызовами приходится сталкиваться, Китай является надежным другом и надежным партнером Казахстана, и китайский народ всегда будет поддерживать народ Казахстана. Китай готов сделать все возможное, чтобы помочь Казахстану преодолеть кризисную ситуацию".

Китайский лидер подчеркнул, что решительно выступает против внешних сил, намеренно создающих беспорядки и провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане, и любых попыток подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между двумя странами.

Эту позицию Пекина подтвердил министр иностранных дел КНР Ван И, который в телефонной беседе с главой МИД Казахстана Мухатром Тлеуберди сказал, что китайская сторона "готова сделать все возможное, чтобы предоставить Казахстану необходимую поддержку и помощь".

Ван И отметил: "Беспорядки в Казахстане свидетельствуют, что ситуация в Центральной Азии по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами, и это еще раз доказывает, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в нашем регионе".

"Китай готов расширять сотрудничество с правоохранительными органами и службами безопасности Казахстана, расширять двустороннее сотрудничество по противодействию вмешательству, поддерживать безопасность политических систем и режимов двух стран, предотвращать и противодействовать любым заговорам и "цветным революциям", совместно противостоять вмешательству и проникновению любых внешних сил", - заявил китайский министр.

Американские агентство Dow Jones, комментируя направление в Казахстан миротворцев ОДКБ, писало, что Россия "все чаще бросает вызов западному влиянию в Восточной Европе", и Кремль "с опаской наблюдает за ростом китайской мощи в регионе". По оценке агентства, Казахстан, как важный источник нефти и урана, "особенно важен для обоих". Оно без указания источников утверждало, что Китай предлагал Казахстану направить свой спецназ для подавления беспорядков.

В то же время главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе состоявшейся телефонной беседы, "выразили твердую поддержку усилий казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране".

"Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов", - сообщает МИД РФ.

Кроме того, по мнению обоих министров, действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика".

"Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране", - сообщил российский МИД.

МИД КНР в сообщении о беседе заявил: "Китай согласен с оценками президента Токаева о том, что события в Казахстане носили насильственный и террористический характер". Он поддерживает действия ОДКБ в деле оказании помощи Казахстану в борьбе с насильственными террористическими силами и играет активную роль в восстановлении стабильности в Казахстане при условии уважения его суверенитета".