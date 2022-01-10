Казахстан пообещал представить доказательства агрессии против страны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мировому сообществу будут представлены доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В ближайшее время после предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны", - сказал Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Действия Казахстана соответствуют уставу ООН, отметил он.

"Между тем, устав Организации объединенных наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или – я подчеркиваю – коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне", - заявил президент он.

По его словам, "отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах".

"Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС (...), а также международные гуманитарные организации заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. В то же время делать поспешных выводов не следует", - подчеркнул глава Казахстана.

Токаев заявил, что попытка государственного переворота в Казахстане координировалась из одного центра. По его словам, об этом свидетельствуют синхронные действия зачинщиков.

"Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу", - сказал Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных", - отметил он.

По его словам, деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки – шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности.

"Все эти действия решительно пресекались Но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений", - сказал Токаев.

По его словам, организаторы в качестве повода использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ, прошли митинги.

Как сказал Токаев, власть услышала и выполнила социально-экономические и общественно-политические требования протестующих – правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне и т.д.

Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения, заявил президент.

"Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа", - сказал он.

"Стала очевидной главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти", - заявил Токаев.