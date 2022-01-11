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В Алма-Ате за время беспорядков погибли трое полицейских

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате во время беспорядков погибли трое полицейских, 176 были ранены, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

"Всего в результате пресечения террористических атак, а также отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 176 стражей порядка получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, которые затем переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

В Алма-Ате и ряде регионов произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Ранее оперативный штаб МВД сообщал, что всего в Казахстане погибли 17 силовиков.

Казахстан Алма-Ата

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