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Бишкек отрицает приход террористов в Казахстан из Киргизии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через киргизскую территорию.

"Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством", - сказал Ташиев в воскресенье журналистам.

По его словам, в Казахстане после беспорядков задержаны граждане Киргизии, однако официальной информации от властей соседней страны не поступало. "Наши граждане работают в Казахстане. Среди них могут быть те, кто замешкался, но официальной информации мы не получили от Казахстана. Мы не знаем имен задержанных", - отметил Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что для Киргизии события в Казахстане не представляют угрозы. "Приняты все меры безопасности. Никакой опасности для Киргизии нет, несмотря на то, что Алматы находится достаточно близко, и деструктивные силы могут предпринять попытку попасть в Киргизию", - заявил Ташиев.

2 января в казахстанском городе Жанаозен начались митинги протеста против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

До 19 января на территории страны введено чрезвычайное положение. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ.

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