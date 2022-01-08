Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова.

"Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе президента.

Отмечается, что Токаев также назначил первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Габита Садырбекова.

Ранее в субботу было объявлено о задержании бывшего главы Комитета нацбезопасности, экс-премьера Казахстана Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Он был снят с должности главы КНБ республики 6 января.

Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Азамат Абдымомунов

Новости по теме

Новости

В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT

Массовые протесты в Казахстане

В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка

В казахстанском Костанае задержали около 700 нарушителей порядка

Захарова назвала целенаправленными атаки протестующих в Казахстане на журналистов

Захарова назвала целенаправленными атаки протестующих в Казахстане на журналистов
Массовые протесты в Казахстане

КНБ Казахстана сообщил, что племянник Назарбаева продолжает работать в спецслужбе

Два десятка человек погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

Два десятка человек погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

Граждан России вывезут из Алма-Аты 9 января военно-транспортной авиацией

Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана объявил 10 января днем траура по погибшим в беспорядках

Массовые протесты в Казахстане

Число задержанных в результате протестов в Казахстане превысило 4,4 тыс. человек

Массовые протесты в Казахстане

Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что первый президент находится в Нур-Султане

Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что первый президент находится в Нур-Султане
Массовые протесты в Казахстане

Токаев заявил, что присутствие сил ОДКБ в столице высвободило часть сил для Алма-Аты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });