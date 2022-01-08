Токаев снял Абдымомунова с поста замсекретаря Совбеза Казахстана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности республики Азамата Абдымомунова.

"Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе президента.

Отмечается, что Токаев также назначил первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Габита Садырбекова.

Ранее в субботу было объявлено о задержании бывшего главы Комитета нацбезопасности, экс-премьера Казахстана Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Он был снят с должности главы КНБ республики 6 января.