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Zeit сообщил о просьбах к Берлину конфисковать "самолет Пригожина"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Администрация США просит Германию конфисковать частный самолет, который, как утверждается, принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину, Берлин отказывается это делать, узнал еженедельник Die Zeit.

По его сведениям, в конце 2021 года американские дипломаты передали в МИД ФРГ досье на "самолет Пригожина". Из досье следует, что джет Hawker 800 XP, о котором идет речь, с конца 2020 года находится на профилактике в аэропорту Берлин-Бранденбург. Самолет зарегистрирован на подставную фирму Club Group из Сан-Марино.

До сих пор правительство ФРГ отказывалось конфисковывать самолет, ссылаясь на непрозрачные схемы собственности, пишет издание. В качестве компромисса германская сторона решила инициировать таможенную проверку самолета, до завершения которой владелец не сможет его использовать.

Пригожин сказал Die Zeit заявил, что ему жаль собственников самолета, поскольку "скрупулезные немецкие ведомства хотят, очевидно, отобрать самолет у владельца и приписать Пригожину".

Германия США Берлин Евгений Пригожин Club Group Сан-Марино

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