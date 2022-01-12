МИД РФ потребовал от НАТО исключающих расширение альянса правовых гарантий

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - На состоявшемся в Брюсселе заседании в формате Совета Россия-НАТО российская межведомственная делегация потребовала от НАТО правовых гарантий, исключающих дальнейшее расширение альянса, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"12 января в Брюсселе состоялось заседание в формате Совета Россия-НАТО, в котором приняла участие российская межведомственная делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел А.В.Грушко и заместителем Министра обороны генерал-полковником А.В.Фоминым. В ходе мероприятия российская сторона дала развернутые оценки нетерпимой ситуации в области европейской безопасности, вызванной конфронтационными действиями НАТО в отношении Российской Федерации. Указано на опасность растущей активности НАТО вблизи российских границ", - отмечается в сообщении.

МИД РФ также подчеркивает, что "в целях преломления этой негативной тенденции и снижения военнополитической напряженности в отношениях Россия-НАТО" российская делегация потребовала от альянса "предоставление твердых правовых гарантий, исключающих дальнейшее расширение НАТО и размещение ударных систем вооружений в сопредельных с Россией странах".

"Разъяснили переданный 16 декабря 2021 г. членам альянса проект Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и стран-членов НАТО", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО заявил, что РФ ответит НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения. Один из главных вопросов, по словам Грушко, заключается в том, как НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. Россия, по его словам, твёрдо исходит из того, что "принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, они обречены на провал".