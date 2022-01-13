Американский и европейские дипломаты подтвердили готовность продолжать "сдерживать" РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и представители Франции, Германии, Италии и Великобритании на состоявшейся встрече подтвердили, что готовы совместно продолжать усилия по "сдерживанию России" в украинском вопросе, говорится в сообщении американского госдепа по итогам встречи.

Эти дипломаты представляли свои страны на заседании завершившегося Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Они "пообещала продолжать тесную координацию между США и Европой для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины и призвала Россию к деэскалации, подчеркнув при этом их общую приверженность дипломатии", подчеркнул госдепартамент.

Госдепартамент отметил, что участники встречи "согласились с тем, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к серьезным последствиям и издержкам для Российской Федерации, включая согласованные ограничительные экономические меры".

Ранее Нед Пайс заявил, что Россия способна в течение ближайших дней организовать деэскалацию ситуации на границе с Украиной, но пока, напротив, двигается в сторону эскалации. В Вашингтоне надеются, что Россия выберет "путь деэскалации, дипломатии и диалога с НАТО", а санкции останутся гипотетическими.