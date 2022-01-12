Грушко назвал решение НАТО о намерении принять Грузию и Украину немыслимым

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Принятое в 2008 году решение НАТО о намерении принять в состав альянса Грузию и Украину было немыслимым, они не имели права решать за суверенные государства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В мае 2008 года НАТО приняло решение, которого не могло быть по определению. Нельзя записывать в таких формулировках, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Это формулировка в отношении суверенных, независимых государств. Это невозможно, это немыслимо", - сказал Грушко журналистам.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с НАТО в среду было заявлено, что такая бездумная линия альянса на принятие в состав постсоветских государств создает серьезные риски.

Для российской стороны являются непонятными заявления США о неготовности обсуждать украинскую проблему без Украины, в рамках совета Россия-НАТО этот вопрос обсуждался в течение полутора часов, заявил Грушко.

"Честно скажу, я иногда не понимаю заявлений, которые делаются нашими партнерами. Да, я читал, что господин Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен - ИФ) заявил о том, что ни слова об Украине без Украины. Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность", - сказал Грушко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он также подчеркнул, что "угроза Украине - это сама Украина". "Все, больше никто. Вопрос только в выполнении минских соглашений. Прежде всего, их политического пакета - будет он реализован, улучшится ситуация в области безопасности", - добавил замминистра.

Грушко также заявил, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности, а лишь сдвигает разделительные линии. Так он, в том числе, прокомментировал возможное расширение альянса за счет вступления в него Швеции и Финляндии.