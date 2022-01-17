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Fox news сообщила, что в Совбезе США опровергли данные об отказе отключать РФ от SWIFT

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Администрация США не исключает рассмотрение каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины, сообщает в понедельник телеканал Fox news со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США.

"Ни один из вариантов не снят с повестки дня. Мы продолжим консультироваться очень тесно с европейскими партнерами о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторгаться на Украину", - приводит телеканал его слова.

Таким образом, уточняет Fox news, он опроверг материал газеты Handelsblatt, согласно которому ЕС и США решили не давать дальнейшего хода идее отключить российские банки от международной платежной системы SWIFT в качестве новых ограничительных мер против Москвы.

По данным правительственных источников газеты, вариант с отключением банков РФ от SWIFT оказался слишком болезненным для инициаторов возможных новых санкций. Вместо него в связи с ситуацией вокруг Украины ЕС и США рассматривают возможность адресных санкций в отношении крупнейших российских банков.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что США вынуждены оказывать давление на европейских союзников и партнеров, поскольку несмотря на многочисленные переговоры, не смогли договориться с ними о конкретных санкционных мерах против России в случае ее вторжения на Украину. В то же время стороны едины в том, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут "серьезные экономические последствия".

Как неприемлемые рассматривают некоторые страны предложения об отключении России от международной платежной системы SWIFT, отмечалось в сообщении агентства.

США

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Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT

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