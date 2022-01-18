В Казахстане 1002 человека отбывают административный арест после беспорядков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Казахстане суды рассмотрели 8354 административных дела, возбужденных в связи с массовыми беспорядками, сообщил на брифинге, старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин. На утро 18 января 1002 человека оставались под административным арестом, отметил он.

"Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяния виновных лиц", - сказал Саргазин. Ранее смягчить наказание тем, за кем не выявлено отягчающих обстоятельств, распорядился президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам Саргазина, 3337 правонарушителей получили только предупреждения, без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа. Еще по 1653 делам суды назначили штрафы.

Ради смягчения уже назначенных судом наказаний прокуры подали 1758 апелляций в суды второй инстанции. По ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 человек. 344 лицам штраф заменен на предупреждения. 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчения наказаний и замену штрафов на предупреждения, находятся на стадии рассмотрения, добавил старший помощник генпрокурора. Еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд.

"Таким образом, большинство, кому назначен административный арест освобождены. По остальным делам работа продолжается", - отметил Саргазин.

На этом же брифинге он сообщил, что в связи с беспорядками возбуждено 695 уголовных дел, в том числе о терроризме, убийствах и шесть дел о пропаганде и призывах к захвату власти.