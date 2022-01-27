Что случилось этой ночью: четверг, 27 января

Сохранение ставки ФРС, передача России письменных предложений НАТО по безопасности, заявления об ответе НАТО в Госдуме и Совете Федерации

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%. Федрезерв сообщил, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планирует свернуть ее в марте. Глава ФРС заявил, что ожидает замедления инфляции в США в течение этого года.

- НАТО передало России письменные предложения по безопасности. Генсек альянса указал, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств, а также работу по контролю над вооружениями.

- В Госдуме и Совфеде заявили, что РФ может перейти к военно-техническому ответу НАТО. Депутат Дмитрий Новиков заявил, что такие действия необходимы в сложившейся ситуации. Владимир Джабаров отметил, что у Москвы развязаны руки после переговоров с Западом и "мы можем поступать так, как хотим".

- США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства. В Белом доме указали, что эти меры, в частности, будут нацелены против интересов в сфере бизнеса и экономики президента РФ Владимира Путина и членов правительства.

- Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата". По его словам, стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, "с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены".