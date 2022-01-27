Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:01Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 362 130 423+3 495 205

Что случилось этой ночью: четверг, 27 января

Сохранение ставки ФРС, передача России письменных предложений НАТО по безопасности, заявления об ответе НАТО в Госдуме и Совете Федерации

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%. Федрезерв сообщил, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планирует свернуть ее в марте. Глава ФРС заявил, что ожидает замедления инфляции в США в течение этого года.

- НАТО передало России письменные предложения по безопасности. Генсек альянса указал, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств, а также работу по контролю над вооружениями.

- В Госдуме и Совфеде заявили, что РФ может перейти к военно-техническому ответу НАТО. Депутат Дмитрий Новиков заявил, что такие действия необходимы в сложившейся ситуации. Владимир Джабаров отметил, что у Москвы развязаны руки после переговоров с Западом и "мы можем поступать так, как хотим".

- США в случае нападения РФ на Украину применят санкции против российского руководства. В Белом доме указали, что эти меры, в частности, будут нацелены против интересов в сфере бизнеса и экономики президента РФ Владимира Путина и членов правительства.

- Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата". По его словам, стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, "с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены".

Новости по теме

Новости

Brent торгуется у $89,27 за баррель

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

В Казахстане приняли закон, отменяющий пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Госдеп США заявил, что "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Боррель призвал Россию согласиться на "путь дипломатии" в диалоге с США

Боррель призвал Россию согласиться на "путь дипломатии" в диалоге с США

В PwC спрогнозировали рост мировой экономики на 4,5% в 2022 году. Обзор

Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата"

США и НАТО направили России ответы и идеи по гарантиям безопасности. Обобщение

США и НАТО направили России ответы и идеи по гарантиям безопасности. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });