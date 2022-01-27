Французы выйдут на митинги за повышение зарплат из-за роста инфляции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Во Франции в четверг ожидается около 170 митингов и манифестаций по призыву нескольких профсоюзов и молодежных организаций с требованиями повышения зарплат в связи со снижением покупательной способности населения из-за роста инфляции.

Как сообщил телеканал BFMTV, организаторы акций, в первую очередь, требуют повышения минимальной зарплаты, но также выступают и за индексацию в целом зарплат, социальных пособий и пенсий в контексте выросшей за год на 2,8% инфляции и рекордных дивидендов компаний.

В Париже около полудня состоится крупный митинг на площади Бастилии, на котором выступят профсоюзные лидеры. На мероприятии будут присутствовать несколько кандидатов на предстоящих президентских выборах. Затем участники митинга пройдут колонной в сторону квартала Берси. Молодежные организации проведут свою акцию на площади Нации.