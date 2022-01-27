Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:23Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 417 416+3 782 198

Французы выйдут на митинги за повышение зарплат из-за роста инфляции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Во Франции в четверг ожидается около 170 митингов и манифестаций по призыву нескольких профсоюзов и молодежных организаций с требованиями повышения зарплат в связи со снижением покупательной способности населения из-за роста инфляции.

Как сообщил телеканал BFMTV, организаторы акций, в первую очередь, требуют повышения минимальной зарплаты, но также выступают и за индексацию в целом зарплат, социальных пособий и пенсий в контексте выросшей за год на 2,8% инфляции и рекордных дивидендов компаний.

В Париже около полудня состоится крупный митинг на площади Бастилии, на котором выступят профсоюзные лидеры. На мероприятии будут присутствовать несколько кандидатов на предстоящих президентских выборах. Затем участники митинга пройдут колонной в сторону квартала Берси. Молодежные организации проведут свою акцию на площади Нации.

Франция

Новости

Фигуранта дела о расстреле людей на "Южмаше" задержали

Samsung отчитался о рекордной квартальной прибыли

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 362,5 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 362,5 млн

В Днепре солдат-срочник расстрелял караул

Brent торгуется у $89,27 за баррель

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз в 2021 году

Что случилось этой ночью: четверг, 27 января

В Казахстане приняли закон, отменяющий пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Госдеп США заявил, что "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });