Февральские учения ВМФ РФ перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минобороны России приняло решение перенести район предстоящих учений ВМФ РФ в Атлантическом океане за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать ирландскому рыбному бизнесу, сообщили в российском посольстве в Дублине в субботу.

"В ответ на просьбы правительства Ирландии и Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в качестве жеста доброй воли принял решение перенести район проведения учений ВМФ России, запланированных на период с 3 по 8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии", - говорится в комментарии посла Юрия Филатова, распространенном в соцсетях дипмисии.

Такое решение было принято, чтобы не создавать помех деятельности ирландских рыболовных судов в их традиционных промысловых районах, отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сообщило военное ведомство РФ.

По его данным, "всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих".