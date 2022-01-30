В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Эстонии тысячи домохозяйств остались без электричества из-за шторма. Непогода также затруднила авиационное и дорожное движение.

По данным энергетической компании Elektrilevi, на 22 часа по местному времени (23:00 мск) без электричества остались около 10 тысяч домохозяйств.

Как сообщил в свою очередь Таллинский аэропорт, некоторые рейсы, которые должны были прибыть в столицу Эстонии, перенаправлены в аэропорты соседних стран, отменена часть вылетов. Так, был вынужден вернуться назад самолет из Краснодара с командой баскетболистов кубанского "Локомотива". В воскресенье вечером он должен был сыграть с эстонской командой "Калев".

Дует юго-западный - западный ветер порывами до 20 м/сек, на островах и западном побережье до 25 м/сек.

Сильный снегопад, мокрый снег и метели превратили дороги в заснеженный каток, движению мешают плохая видимость и поваленные на дороги ветки деревьев.

По прогнозам, в ночь на воскресенье осадки в виде снега и мокрого снега распространятся с запада в восточном направлении. В течение ночи температура воздуха повсеместно возрастет. К утру воскресенья может выпасть до 25 см снега, что сделает многие дороги непроходимыми для автомобилей.

Полиция рекомендовала по возможности отложить поездки.

Некоторое улучшение погоды ожидается в воскресенье во второй половине дня.