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Тюменский полицейский выстрелил в человека, приняв его за зверя

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, ранившего человека в лесу в Тюменской области , сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, дело расследуется в отношении старшего участкового уполномоченного межмуниципального отдела полиции "Тюменский" по факту причинения им тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В свою очередь пресс-служба областного УМВД сообщает, что, по предварительным данным, 22 января полицейский в свой выходной день в лесу под Тюменью проверял охотничье ружье.

"Во время прицеливания он заметил движение в кустах и выстрелил, предположив, что там находится дикое животное. После этого он услышал крик человека и, подбежав к кустам, обнаружил раненого мужчину", - говорится в сообщении

СКР Тюменская область

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