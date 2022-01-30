Ирландия поприветствовала решение РФ не проводить учения у побережья страны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени поприветствовал решение России перенести запланированные военные учения ВМФ РФ за пределы ирландской исключительной экономической зоны.

Он отметил, что получил заверения от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в том, что учения не будут проводиться у юго-западного побережья Ирландии.

"На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии", - написал он в твиттере.

This week I wrote to my counterpart, the Minister of Defence of Russia, to request a reconsideration of naval exercises off the Irish coast. This evening I received a letter confirming the Russian exercises will be relocated outside of Ireland"s EEZ. I welcome this response. — Simon Coveney (@simoncoveney) January 29, 2022

"Я приветствую этот ответ", - подчеркнул Ковени.

Посол России в Ирландии Юрий Филатов сообщил в твиттере, что Шойгу принял решение о переносе зоны учений "в ответ на запросы правительства Ирландии, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии".

Учения должны были состояться в начале февраля в международных водах, но в пределах контролируемого Ирландией воздушного пространства и ее исключительной экономической зоны.