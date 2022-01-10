Иран считает бессмысленным временное соглашение по атому

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тегеран в ходе венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) рассчитывает на заключение долгосрочной сделки по атому, и временное соглашение считает бессмысленным. Об этом сообщило агентство "Тасним" со ссылкой на МИД Ирана.

"Мы стремимся к долгосрочному и надежному соглашению. Без этих двух характерных признаков в нашей повестке никакой сделки не будет. Все мы должны убедиться в том, что возвращение США к соблюдению СВПД произойдет с проверками и получением заверений, а также с отменой антииранских санкций", - приводит агентство слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде.

Он отметил, что временное соглашение по ядерной сделке ни к чему не приведет.

По словам Хатибзаде, участники переговоров в австрийской столице смогли достичь прогресса по четырем направлениям - по теме отмены санкций, проверок, получения заверения и по ядерным вопросам.

"Видно, что сейчас в Вене все стороны предпринимают усилия для достижения устойчивого результата. Мы достигли тех уровней, которые покажут нам, есть ли у другой стороны необходимая решимость или нет", - добавил он.

Представитель иранского МИД отметил, что для Тегерана также важен и темп переговоров. "Это неприемлемо, если другая сторона будет плестись, как черепаха, а мы будем двигаться со скоростью света", - заявил Хатибзаде.

3 января в Вене возобновился восьмой раунд переговоров по иранскому атому.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.